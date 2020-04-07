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Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda evinde 210 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı, esrar bağımlısı olduğunu ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için kenevir ektiğini söyledi. Zanlıya ev hapsi verildi.

07.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:08

Polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs, koronavirüsle kendini savunmaya çalıştı.

ADANA SEYHAN'DA HİNT KENEVİRİ SERASINA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için yaptığı çalışmada Solaklı-Cumhuriyet ve Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese de baskın yaptı. Solaklı-Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan B.'nin (55) adresine yaptığı baskında evin bahçesinde Hint Keneviri serası olduğunu ortaya çıkardı.

"VİRÜS YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMADIĞIM İÇİN EKTİM"

Polis serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi. Emniyete getirilen zanlının ifadesinde esrar bağımlısı oluğunu söyleyerek, "Ben koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığım için Hint Keneviri ekip hasat edip kendim kullanacaktım satma amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis Barbaros Mahallesinde yaptığı baskında ise Erkan B.'nin (21) evinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve bin 340 lira ele geçirdi. İki zanlı da sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erkan B. tutuklanırken Ramazan B. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Adana’da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Adana'da bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi - Haberler
Yorumlar (1)
BASKA BİSEY BULAMADİNMİ:patates sogan ekseydin
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