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Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması...Esrar bağımlısı dışarı çıkamadığı...

Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması...Esrar bağımlısı dışarı çıkamadığı için bahçesine kenevir ekmiş Adana'da polis yaptığı operasyonda bir evin bahçesinde 210 kök Hint Keneviri ele geçirirken, zanlı esrar bağımlısı olduğunu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığı...

07.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:06
Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması...Esrar bağımlısı dışarı çıkamadığı için bahçesine kenevir ekmiş
Adana'da polis yaptığı operasyonda bir evin bahçesinde 210 kök Hint Keneviri ele geçirirken, zanlı esrar bağımlısı olduğunu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söylediği öne sürüldü
ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar bağımlısı olduğunu korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söyleyen zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için yaptığı çalışmada Solaklı-Cumhuriyet ve Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese de baskın yaptı. Solaklı-Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan B.'nin adresine yaptığı baskında evin bahçesinde Hint Keneviri serası olduğunu ortaya çıkardı. Polis serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi. Emniyete getirilen zanlının ifadesinde esrar bağımlısı oluğunu söyleyerek, "Ben korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığım için Hint Keneviri ekip hasat edip kendim kullanacaktım satma amacım yoktu" dediği öğrenildi.
Polis Barbaros Mahallesinde yaptığı baskında ise Erkan B.'nin evinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve bin 340 lira ele geçirdi. İki zanlı da sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erkan B. tutuklanırken Ramazan B. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması...Esrar bağımlısı dışarı çıkamadığı...

Kaynak: İHA

Etiketler: Kenevir, Polis, 3. Sayfa

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Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması...Esrar bağımlısı dışarı çıkamadığı...
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