Haberler » Güncel » Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti - Haber

Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti

Bahçesine kar atanları silahla tehdit ettiRusya, (DHA)- Rusya'da 67 yaşındaki bir adam, diş kliniğinin çatısındaki karı bahçesine atan görevlileri korkutmak için havaya ateş etti.

07.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:36
Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti
, (DHA)- Rusya'da 67 yaşındaki bir adam, diş kliniğinin çatısındaki karı bahçesine atan görevlileri korkutmak için havaya ateş etti.
Olay, ülkenin bölgesinde bulunan Tomsk şehrinde meydana geldi. Bir diş kliniğinin yanındaki evde ikamet eden 67 yaşındaki adam, kliniğin çatısındaki karı evinin bahçesine atan çalışanlara öfkelenerek, klinik müdürüyle konuşmaya gitti. Adam sokakta konuştuğu klinik müdürüne, çalışanlarının bahçesine kar atmasını durdurmadığı takdirde ateş edeceğini söyledi. Adam, kadın müdürün 'beni vuracak mısın' sorusunu ise havaya bir el ateş edip 'Havaya uyarı ateşi attım, bir dahaki sen olacaksın' şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan yerel medya, olay yerine gelen polis ekiplerinin silahı ruhsatlı olan adamla konuştuklarını ancak adamın gözaltına alınmadığını duyururken, çatıda biriken karın sürekli olarak yaşlı adamın evinin bahçesine atıldığını ve adamın da artık buna tahammül edemediğini bunun üzerine olayların geliştiğini yazdı.
Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti

Sibirya, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:30:41