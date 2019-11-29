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Bahçesini müzeye çevirdi

Çankırı'da yaşayan 55 yaşındaki Arif Çavuşoğlu, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği eski tarım ve ev eşyalarını köyündeki bahçesinde sergiliyor.

29.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:16Bahçesini müzeye çevirdi
'da yaşayan 55 yaşındaki Arif Çavuşoğlu, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği eski tarım ve ev eşyalarını köyündeki bahçesinde sergiliyor.
olan Çavuşoğlu, dedesinden ve babasından kalan eşyaları saklamaya başladı.
Zamanla bunu hobi haline getiren Çavuşoğlu, hurdacıları, eskicileri de gezerek eski dönemlerde kullanılan eşyaları satın aldı.
Çavuşoğlu, biriktirdiği eşyaları 7 yıl önce ilçesine bağlı Ildızım köyündeki bahçesinde sergilemeye karar verdi.
Çavuşoğlu'nun adeta müzeye çevirdiği alanda orak, pulluk, kılıç, bıçak, dibek, bileme taşı, semer, at arabası gibi yaklaşık bin 500 eşya bulunuyor.
"Evimi görenler hayranlıkla bakıyor"
Arif Çavuşoğlu, AA muhabirine, geçmişini bilmeyenin geleceğini bilemeyeceği düşüncesiyle eski eşyaları toplamaya başladığını söyledi.
Birçok kişinin eski zamanda kullanılan eşyaları yakıp yıktığına işaret eden Çavuşoğlu, "Oysa eski insanlar bunlar olmadan sofrasına ekmek getiremiyordu. Bunların değerini atalarımız biliyordu ama bizden sonraki nesiller bilmiyor. Bunu geçmişte yaşayan insanların ne şartlar altında yaşadığını gelecek kuşağa aktarabilmek, ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını görmeleri ve örnek almaları için yapıyorum." ifadesini kullandı.
Çankırı'dan köyüne gelirken hiç boş gelmediğini çarşıda, pazarda bulduğu eski eşyaları getirerek sergilediğini anlatan Çavuşoğlu, "Eski ne olursa olsun, benim için çok değerlidir. Bir tava dokuz komşuyu gezermiş. Evimi bu şekilde görenler hayranlıkla bakıyor. Hala da biriktirmeye devam ediyorum." dedi.

Çankırı, Korgun, Memur, Güncel

Kaynak: AA

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