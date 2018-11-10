Bahçeye Çevrilen Bataklıkta 450 Ton Kivi Üretildi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde 2002'den bu yana tekstil üretimi gerçekleştiren ve 500 kişiye istihdam sağlayan Yonca-Tim Tekstil Tarım Şirketi'nin sahipleri Hasan Hüseyin, Kerem ve Gülbey Aydın kardeşler, 2007'de fabrikalarının önündeki alana eşleri için de hobi bahçesi yapmaya karar verdi. Bir süre sonra bahçeyi büyütmeye ve burada kivi üretmeye karar veren kardeşler, Terkehaliller köyünde satın aldıkları 60 dönüm arazi üzerinde 60 ton kivi üretti, bu yıl ise 450 tonluk verim elde edildi.

ARAZİ ESKİDEN ÇÖP İÇİN KULLANILIYORDU

Şirket sahiplerinden Gülbey Aydın, üretim için köylünün çöp için kullandığı araziyi satın aldıklarını ve araziden yaklaşık 400 kamyon çöp attıklarını söyledi. Araziyi verimli hale getirebilmek için 70 kişiyle kepçelerle 2-3 yıl çalıştıklarını aktaran Aydın, "Burası büyükbaş hayvanların çamurun içinde yattığı, bataklık, mezbele bir haldeydi. Bu arazinin ilk halini görseydiniz inanamazdınız. Çok fazla yatırım yaptık." dedi.

ARAZİ İÇİN BİR ÇOK YATIRIM YAPILDI

Aydın, yaklaşık 5 kilometre mesafeden borularla su döşediklerini, 2 bin tonluk havuz yaptıklarını kaydederek, sadece 12 tır dolusu su borusunu toprağın altına gömdüklerini, dalların askıları için 4 tır çelik tel kullandıklarını, 15 bin beton direk diktiklerini dile getirdi.

Toprağın kivi için verimli çıkmadığına değinen Aydın, şöyle devam etti:

" Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki kereste fabrikasından 300 tır ağaç kabuğu getirdik. Kayseri'den 40 tır gonca taşı getirdik. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden 150 tırdan fazla torf getirdik. Bunları karma yaptık, traktörlerle buradaki çorağın üzerine serdik. Araziye verdiğimiz paranın 10 katından fazla toprak için yatırım yaptık. Ben kendim de burada çizmelerimi giyip işçi gibi çalışıyorum, üretmeyi seviyorum."

"12 YILLIK ZARARIMIZIN ARDINDAN BU YIL KAR EDECEĞİZ"

Terkehaliller köyünde bulunan 60 dönümlük kivi bahçesinden ilk etapta yılda 60 ton kivi ürettiklerini dile getiren Aydın, sonraki yıllarda hava şartları ve don nedeniyle verimin düştüğünü söyledi. Şu ana kadar ellerinde olmayan sebeplerden dolayı zarar da ettiklerini ancak bu yıl 450 ton kivi üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Tekstil fabrikamızdaki idari personel için yaptığımız evin bahçesini hobi bahçesi olarak düşünürken 10 dönüm bir yer daha aldık ve ilk etapta ceviz diktik ama toprak tahlili tutmadı ardından 50 dönüm daha yer aldık ve burada kivi üretmeye başladık, kendimizi de bir anda tarımın içinde bulduk. Daha sonra Akçalı köyündeki 150 dönüm araziyi aldık ve hiç aklımızda yokken tarıma girdik. Yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yaptık. Üretimde birkaç yıl zarar ettik. Şu ana kadar yılda 50-100 ton üretim aldık. Bu yıl ilk kez 450 tonun üzerine çıkacağız ve 12 yıllık zararımızın ardından bu yıl kar edeceğiz. Şu anda burada 60-70 kişi çalışıyor."

İHRACAT YAPMAYA BAŞLAYACAKLAR

Üretimlerinin tamamını yurt içine pazarladıklarını ifade eden Aydın, yurt dışından da talep aldıklarını ve gelecek yıllarda ihracat yapmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Gülbey Aydın, 2009'da vefat eden kardeşleri Hasan Hüseyin Aydın'ın eşi aynı zamanda şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Selda Aydın, kardeşi Kerem Aydın ile tekstil fabrikalarında çalışan 500'ü aşkın çalışanları ve kivi üretimiyle Bartın ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın, üretim, istihdam sağlamanın verdiği heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.