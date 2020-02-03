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Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı.

03.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:12Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

KOCAELİ'nin ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



İtfaiye, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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