Haberler » 3. Sayfa » Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi - Haberler

Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soba küllerinin bahçeye dökülmesi ile odunların tutuşması sonucunda 2 katlı prefabrik ev alev alev yandı.

03.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:20Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi
'nin ilçesinde soba küllerinin bahçeye dökülmesi ile odunların tutuşması sonucunda 2 katlı prefabrik ev alev alev yandı.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Akça Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Görer isimli vatandaşa ait 2 katlı prefabrik evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, rüzgarın etkisi ile alevler tüm evi sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının ilk belirlemelere göre bahçeye dökülen soba küllerinin arasındaki közlerin odunları tutuşturması sonucunda çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 00:55:45