21.06.2019 15:51
Haberler » Güncel » Haber

Bahçeye ekilen Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Bahçeye ekilen Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinin bahçesine bir miktar Hint keneviri bitkisi ektiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinin bahçesine bir miktar Hint keneviri bitkisi ektiği öne sürülen zanlı yakalandı.
İlçenin Karşıyaka Mahallesi Beşikçigil Sokak'ta devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Y.U'ya ait bir evin bahçesine ekili halde 15 kök Hint keneviri bitkisini fark etti.
Bahçeye giderek araştırma yapan ekipler, çevrede bir miktar da esrar maddesi buldu.
Hint keneviri bitkilerine sökerek imha edilmek üzere el koyan ekipler, olaya ilişkin Y.U'yu (26) yakaladı.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu suçundan poliste kaydı olan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkilerini de kendi ihtiyacı için ektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Kızılcahamam , Ankara , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:43 "Vali bey imzasının kıymetini ve sınırını bilsin"
17:43 Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi
17:43 Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı
17:43 DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti
17:43 Araçtan 28 kilo eroin çıktı
17:42 Keşan'da belediyeye ait 2 çöp kamyonu yakıldı/ Ek fotoğraflar
17:42 KARS DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ