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Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

24.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:38 Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram İlçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyup Arıcı idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Bir elektrik firmasına ait binanın bahçesine uçan otomobilde, sürücü Arıcı hayatını kaybetti.  Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Eyup Arıcı'nın cansız bedeni Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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