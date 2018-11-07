Bahçilevler'de 15 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekle Vuruldu

Bahçelievler
'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan Mertcan Karagöz tedavi altına alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sokak ortasında vurulan Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Bahçelievler
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:57