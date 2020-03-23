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Bahçıvan, tartıştığı site yöneticisini öldürdü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bir sitede bahçıvanlık yapan Gazi Dal, tartıştığı site yöneticisi Mustafa Baygül'ü tabanca ile ateş ederek öldürdü.

23.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:55
Bahçıvan, tartıştığı site yöneticisini öldürdü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bir sitede bahçıvanlık yapan Gazi Dal, tartıştığı site yöneticisi Mustafa Baygül'ü tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Kandıra Kerpe Mahallesi Çamlıbel Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin yöneticisi Mustafa Baygül, bahçede yaz ayları için hazırlık yapılırken, bahçıvan olarak görev yapan Gazi Dal'dan çimlere basılmaması için şerit çekmesini istedi. Çimlere kimsenin basmayacağını söyleyen Gazi Dal ile Mustafa Baygül arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gazi Dal, eline geçirdiği sopa ile Mustafa Baygül'e saldırdı. Bu sırada çevrede bulunan Ahmet B. kavgayı ayırmaya çalıştı. Gazi Dal üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak Mustafa Baygül'e 2 el ateş etti. Mustafa Baygül, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Baygül'ü Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Baygül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ormanlık alana kaçan Gazi Dal, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kandıra, Güncel

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