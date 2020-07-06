Bahçıvanlığını yaptığı evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, bahçıvanlığını yaptığı evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:51
Osmaniye'de, bahçıvanlığını yaptığı evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Dereobası köyü Ürün Yaylası'nda, K.P'nin bahçıvanlığını yaptığı evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirerek sattığı ihbarını aldı.
Eve, drone ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon düzenleyen ekipler, 182 kök Hint keneviri ile 900 gram esrar ele geçirdi, K.P'yi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bahçıvanlığını yaptığı evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Osmaniye, Güncel, Haber
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