04.07.2019 00:08
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandıDENİZLİ - Denizli merkezle 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
DENİZLİ - Denizli merkezle 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. Şahısların yasa dışı bahis oyunlarıyla yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.
Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılı sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıslarda 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çete üyelerinin yurt genelinde internet üzerinden oynattıkları yasa dışı bahis ile yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:13   Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
00:10   Silahlı kavgada ağır yalanan kişi öldü, zanlı ise tutuklandı
00:08   Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
00:07   Bahis çetesi operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi
00:06   Böbreğini 10 bin dolara satmış
23:40   Amcasını öldürüp cesedini parçalayan sanığın yargılanmasına başlandı
23:37   Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi