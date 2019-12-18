Haberler » Güncel » 'Bahis yasaları gözden geçirilsin' önerisi - Haber

"Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi

Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği, şans oyunları ve bahis düzenlemelerinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

18.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46
Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği, şans oyunları ve bahis düzenlemelerinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şans oyunlarının gelecek nesilleri kumara bağımlı hale getirdiği ve aileleri tehdit ettiği ifade edildi.
Spor karşılaşmalarında ve stadyumlarda yayınlanan bahis şirketi reklamlarının gençleri olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, televizyon, radyo, gazete ve internet ortamında vatandaşların bu reklamlara maruz kaldığı belirtildi.
18-27 yaş arası gençlerin şans oyunlarını oynadığını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ailelerin yıkılması ve dağılması, ekonomik olarak çöküntüler yaşamaları gibi büyük sosyal olaylara sebep olan kumar ve bahis yasalarının bir an önce gözden geçirilmesi, resmi veya gayriresmi ayırımı yapılmaksızın yasal bahis ve Milli Piyango dahil şans oyunlarının tamamının yasaklanması gerekmektedir."

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Haber
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Haber
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Haber
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Haber
18:59 Sapanca'da 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' açıldı - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:01:26