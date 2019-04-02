Bahittin Evsen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR MANYAS belediye başkan adayı olan Bahittin Evsen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR MANYAS ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Bahittin Evsen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR MANYAS adayı Bahittin Evsen kimdir? BTP BALIKESİR MANYAS adayı Bahittin Evsen yüzde kaç oy aldı?

Bahittin Evsen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR MANYAS belediye başkan adayı olarak gösterilen Bahittin Evsen MANYAS ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. MANYAS ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Bahittin Evsen adlı BTP adayı toplamda 51 adet oy sayısına ulaştı.

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