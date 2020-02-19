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Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütü içerisinde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

19.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:05Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütü içerisinde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist örgütten kaçarak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten bir terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu" denildi.
Teslim olan teröriste ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 40'a yükseldiği de kaydedildi.
(İHA)

Fehman Hüseyin, Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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