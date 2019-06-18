18.06.2019 14:50
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Bahreyn Çalıştayı Filistinlilere göre "davanın" tasfiyesine yönelik bir komplo (1)

Bahreyn Çalıştayı Filistinlilere göre "davanın" tasfiyesine yönelik bir komplo (1)

Filistinliler, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, Arap ülkelerinin desteğiyle ABD ve İsrail tarafından Filistin davasını tasfiye etmek için planlanan bir komplo olduğunu belirtiyor.

Filistinliler, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, Arap ülkelerinin desteğiyle ABD ve İsrail tarafından Filistin davasını tasfiye etmek için planlanan bir komplo olduğunu belirtiyor.
ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen çalıştaya, Filistin tarafı katılmıyor.
Filistin yönetimi başta olmak üzere, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi birçok fraksiyonun boykot çağrısına rağmen, ABD'nin desteğiyle Manama'da düzenlenecek olan Filistin konulu ekonomi çalıştayına, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün, Mısır ve Fas'ın katılacağı açıklandı.
Filistin yönetiminin katılmayacağını duyurduğu ve boykot çağrısı yaptığı çalıştaya Arap ülkelerinin katılma kararı, Filistin halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Filistin halkı ve uzmanlar, 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayını yaklaşık bir asırdır kan, gözyaşı ve şiddetle yoğrulan Filistin davasının tasfiyesi olarak görüyor.
AA muhabirine konuşan Filistinli uzmanlar ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinler, söz konusu çalıştaya ve destek veren Arap ülkelerine olan tepkilerini dile getirdi.
Kaynak: AA
Manama, Bahreyn, Filistin, Güncel

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