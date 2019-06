"Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları milyar dolarla Filistin davasını satın alamayacaklar" (1)

Gazzeliler, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn 'in başkenti Manama 'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" başlıklı çalıştayın hedefinin Filistin davasının tasfiyesi olduğunu belirterek, davalarını satmayacaklarını ifade ediyor.ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaşan Gazzeliler, "Filistin davasının tasfiyesi için yapıldığını" söyledikleri çalıştayın başarısız olacağını ve hedefine ulaşamayacağını belirtti.Gazze kenti merkezindeki çarşıda oyuncak satan Fayiz Baytar (60), Bahreyn Çalıştayı'nın "Filistin davasını tasfiye etme ve Filistin halkının haklarını satın alma" amacı taşıdığını söyledi.Baytar, "Bu çalıştay başarısız olacak. Aynı şekilde ABD'nin barış planı da (Yüzyılın Anlaşması) başarısız olacak. Çünkü Filistin halkının haklarından, kutsallarından ve ulusal sabitlerinden vazgeçmesi mümkün değil. ABD'nin sunacağı hiçbir ekonomik imkan Filistinlileri davalarını satmaya ikna edemeyecek." dedi."Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları milyar dolarla Filistin davasını satın alamayacaklar"Filistinli memur Selma Vahid (36) Bahreyn Çalıştayı'nda, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve geri dönüş hakkından vazgeçmesi için Arap ve Avrupa ülkelerinden para toplamaya çalışılacağını dile getirdi.Çalıştayda toplanacak paraların Filistinlilere "Yüzyılın Anlaşması" planını kabul ettiremeyeceğini vurgulayan Vahid, "Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları milyar dolarla Filistin davasını satın alamayacaklar." diye konuştu."Davamızı, haklarımızı ve Mescid-i Aksa 'yı satın almayı hedefleyen bu çalıştayı reddediyoruz"Gazze'de muhasebecilik yapan Basil Hathat (33) ise Bayreyn Çalıştayı'nın, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen ABD planının bir tür reklamı olduğunu ve Filistin davasının tasfiyesini hedeflediğini söyledi."Bahreyn Çalıştayı, sunulacak maddi imkanlarla Filistinlilerin davalarından vazgeçmelerinin sağlanmasını amaçlıyor. Bu çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'yla alakalı her türlü girişimi reddediyoruz. Arap ülkelerini de çalıştayı boykot etmeye çağırıyoruz." diyen Hathat, Filistin halkını da Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili her türlü girişimin karşısında yer almaya davet etti.Gazzeli manav Abdulkadir Ebu Şaban da çalıştayın, Filistin davasını tasfiye amacı taşıdığını düşünenlerden."Davamızı, haklarımızı ve Mescid-i Aksa'yı satın almayı hedefleyen bu çalıştayı reddediyoruz." diye konuşan Ebu Şaban, çalıştayın bir Arap ülkesinde yani Bahreyn'de yapılacak olmasının da ayrı bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getirdi.Ebu Şaban ayırca tüm Arap ve İslam ülkeleri ile bu ülkelere bağlı örgütlere çalıştayı boykot etmeleri çağrısında bulundu.Arap ülkelerine Filistin davasına destek konferansı düzenleme çağrısıÇalıştaya tepki gösteren 41 yaşındaki ev hanımı Ummu Rıdvan el-Aşiy ise "Arap ve İslam ülkelerinden Bahreyn Çalıştayı'na katılmak yerine Filistin davasına destek için bir konferans düzenlemelerini istiyoruz." dedi.Aşiy, Filistinlilerin Kudüs ve mülteciler için geri dönüş hakkından hiçbir şart ve durumda vazgeçmeyeceğini dolayısıyla bu çalıştayın başarısız olacağını vurguladı.ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen çalıştaya, Filistin tarafı katılmıyor.Filistin yönetimi başta olmak üzere, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi birçok fraksiyonun boykot çağrısına rağmen, ABD'nin desteğiyle Manama'da düzenlenecek olan Filistin konulu ekonomi çalıştayına, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar Mısır ve Fas 'ın katılacağı açıklanmıştı.