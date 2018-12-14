Bahreyn'de İlk Kadın Meclis Başkanı

14 Aralık 2018 Cuma 12:28



14 Aralık 2018 Cuma 12:28

Bahreyn Meclis Başkanlığı koltuğuna ilk defa bir kadın oturdu.Bahreyn'de Meclis Başkanı seçilen Fevziye Zeynel, ülkenin ilk kadın Meclis Başkanı oldu. Bahreynli Fevziye Zeynel, meclis başkanlığına daha önce de aday olmuş ancak kazanamamıştı. Tekrar aday olan Zeynel, geçtiğimiz Çarşamba günü milletvekilleri tarafından Meclis Başkanı seçildi.Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Fevziye Zeynel'in Parlamento Başkanı seçilmesinin ardından, "Zeynel'in seçilmesi, Bahreyn Krallığı'nın gurur duyduğu bir başarıdır" açıklamasında bulundu.Fevziye Zeynel, Arap dünyasında Meclis Başkanı seçilen üçüncü kadın oldu. - MANAMA