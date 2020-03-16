Bahreyn'de ilk korona ölümü
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Korona kaynaklı ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında Bahreyn vatandaşı olduğu bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, ölen kadının ekip tarafından 24 saat tedavi ve bakım aldığını, izolasyon ve tedavi merkezlerindeki tüm vakaların yanı sıra ölen kişiye de gerekli analizlerin yapıldığı aktarıldı. Bakanlık, Bahreyn'deki toplam korona sayısının 77 olduğunu açıkladı.
(İHA)
Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında Bahreyn vatandaşı olduğu bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, ölen kadının ekip tarafından 24 saat tedavi ve bakım aldığını, izolasyon ve tedavi merkezlerindeki tüm vakaların yanı sıra ölen kişiye de gerekli analizlerin yapıldığı aktarıldı. Bakanlık, Bahreyn'deki toplam korona sayısının 77 olduğunu açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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