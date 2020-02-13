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Bahreyn'de İran için kara para aklama soruşturması

Bahreyn'de başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneyn, İran için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

13.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:56Bahreyn'de İran için kara para aklama soruşturması
'de başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneyn, için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
El-Arabiya televizyonunun haberine göre, Buayneyn, "Soruşturmada, İran Ulusal Bankası ve Sadaret Bankası tarafından kontrol edilen paranın Bahreyn'deki El-Müstakbel Bank üzerinden aklanması inceleniyor." dedi.
Soruşturma kapsamında binlerce para transferinin araştırıldığını belirten Buayneyn, toplam tutarın 5 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.
İran ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Başsavcı, Bahreyn, İran, Güncel

Kaynak: AA

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