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Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 17'ye yükseldi

Bahreyn'de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

25.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:20Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 17'ye yükseldi
'de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.
Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Bahreyn'de de yayılıyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni korona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerden gelen her yolcunun kontrol edildiği ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Virüs semptomları gösterenlerin ve test sonuçları pozitif çıkanların tedavi merkezlerine transfer edildiği belirtildi.
Ülkedeki korona hastaları arasında Suudi Arabistanlı 4 kadın da bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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