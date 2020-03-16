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Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm

Bahreyn'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 65 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, hayatını kaybetti.

16.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:29
Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm

Bahreyn 'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 65 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, hayatını kaybetti.

Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 65 yaşındaki kadının İran'dan direkt uçuş ile Bahreyn'e geldiği ve koronavirüs tespit edildiği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bahreyn, Dünya

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