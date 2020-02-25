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Bahreyn'de Kovid-19 vakası 2'ye çıktı

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

25.02.2020 02:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 02:52Bahreyn'de Kovid-19 vakası 2'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bahreyn ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, 'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 olmuştu.


Sağlık Bakanlığı, Bahreyn, İran, Güncel

Kaynak: AA

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