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Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi

Bahreyn'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 41'e yükseldi.

29.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:10Bahreyn'de Kovid-19 vakası 41'e yükseldi
'de yeni tip (Kovid-19) vakası sayısı 41'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.
Söz konusu 3 vakanın İran'dan gelen kişilerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta süreyle ara verilmişti.
Bahreyn'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görülmüştü.

Koronavirüs, Bahreyn, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 21:38:40