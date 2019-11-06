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Bahreyn'de son 117 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Bahreyn'de doğudan esen rutubetli ve sıcak hava nedeniyle son 117 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.

06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:42 Bahreyn'de son 117 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
Bahreyn'de doğudan esen rutubetli ve sıcak hava nedeniyle son 117 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.
Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Bahreyn Meteoroloji Kurumuna dayandırdığı habere göre, ülkede 2019 yılı ekim ayı sıcaklık ortalaması geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 derece artarak 32,1 dereceye çıktı.
Açıklamada söz konusu sıcaklık değerinin 1902'den bu yana görülen en yüksek ortalama olduğu belirtildi.
Ekim ayı gündüz hava sıcaklığı ortalamasının da 2,8 derece artışla 35,9'a yükseldiği bilgisi verilen haberde, bunun da 1946'dan bu yana görülen en yüksek gündüz sıcaklık ortalaması olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.
Sıcak ve ılıman bir iklimin hakim olduğu Bahreyn'de yıllık ortalama hava sıcaklığı 16,6 olarak ölçülüyor.

Bahreyn, Güncel

Kaynak: AA

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