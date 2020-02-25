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Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

25.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:00Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Bahreyn ajansı BNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, 'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık daha önce İran'dan dönen 2 kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, İran, Güncel

Kaynak: AA

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