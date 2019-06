"Bahreyn'deki çalıştay dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur"

Kaynak: AA

Gazze'deki Filistin Alimler Birliği, Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının "dini, siyasi, ulusal ve insani bir suç" olduğunu ve "Filistin davasını tasfiye ederek insani projelere dönüştürmeyi" hedeflediğini belirtti.Birliğin, Gazze kentinde "Filistinli Alimler Trump'ın Anlaşmasına Karşı" adı altında düzenlediği konferansa 200'den fazla din adamı katıldı.Konferansın kapanış bildirgesinde açıklamalarına yer verilen Birlik Başkanı Mervan Ebu Ras, "Washington'un bu ay sonunda gerçekleştirmeyi planladığı çalıştay, dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur. Çalıştayın, Filistin halkının haklarının ekonomik refah ile takas edilmesi, davamızın tasfiye olunması, sadece insani ve ekonomik bir meseleye dönüştürülmesi hedefleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.Arap ve İslam ülkelerine "direnişe her türlü destek verme, Filistin halkının menfaatlerinin yanında yer alma" çağrısında bulunan Ebu Ras, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.Ebu Ras, Filistinli taraflardan da ulusal birliğin sağlanmasını, her türlü ayrılığın bitirilmesini talep etti."Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen anlaşma uygulanamaz"AA muhabirine konuşan birlik üyesi Yunus el-Estul da Filistin Alimler Birliğinin Gazze'deki konferansta dünyaya "Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen bu anlaşmanın (Yüzyılın Anlaşması) uygulanması mümkün değil." mesajı vermek istediğini belirtti.Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi konularında inatçı olduklarını ifade eden Estul, konferansla ayrıca işgale karşı her türlü direnişin devam etmesi gerektiğine dikkati çekmek istediklerini kaydetti."Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyonBahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.