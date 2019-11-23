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Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin "İran'da bir rejim değişikliği istemediğini ve istemeyeceğini" söyledi.

23.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:34Bahreyn: Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran'da rejim değişikliği istemedi
Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin " 'da bir rejim değişikliği istemediğini ve istemeyeceğini" söyledi.
Al Halife, Manama Diyalog Konferansı'nda İran'ı Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini sürdürmekle suçladı.
İran yönetiminin, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'e müdahale etmeyi sürdüğünü ifade eden Al Halife, "Biz KİK ülkeleri olarak asla İran'da rejim değişikliği talebinde bulunmadık ve bulunmayız. İran'ın içişlerine asla karışmadık ve karışmayacağız." ifadelerini kullandı.
Al Halife, "İran'ı komşu ülkelere daha fazla önem göstermeye ve barış arayışında olmaya davet ediyoruz. İran uluslararası toplumla sorununu komşu ülkeleri görmezden gelerek çözemez." dedi.
İran'da benzine yapılan zam nedeniyle Tahran başta olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde 15 Kasım'da patlak veren gösterilerde benzin istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verilmişti.
Tahran yönetimi ise, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile bastırılan ve 1000'i aşkın göstericinin gözaltına alındığı gösterilerin ülke dışından yönetildiğini ve kamu düzenini bozmayı hedeflediğini belirtmişti.
Birçok ülkeden yetkililerin katıldığı ve Orta Doğu'da istikrar, güvenlik, yeni ittifaklar ile İran'ın müdahaleleri gibi konuların görüşüldüğü 3 gün sürecek Manama Diyalog Konferansı dün başlamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Bahreyn, İran, Güncel

Kaynak: AA

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