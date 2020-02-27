Haberler » Güncel » Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle Irak ve Lübnan'a uçuşları durdurdu - Haber

Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle Irak ve Lübnan'a uçuşları durdurdu

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için Irak ve Lübnan'a çift yönlü tüm uçak seferlerinin bir sonraki talimata kadar durdurulduğunu açıkladı.

27.02.2020 05:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:20Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle Irak ve Lübnan'a uçuşları durdurdu
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için ve 'a çift yönlü tüm uçak seferlerinin bir sonraki talimata kadar durdurulduğunu açıkladı.
Bahreyn Sivil Havacılık İşleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması için ilgili kurumlarla iş birliği yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, alınan önlemler bağlamında, Irak ve Lübnan'a yapılan karşılıklı tüm uçak seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelen ve virüs taşıdığından şüphelenilen herkesin muayene edileceği ve hastalık belirtileri taşıyanların derhal tedavi altına alınacakları bilgisi paylaşıldı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı daha önce, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Bahreyn, Lübnan, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 06:33:12