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Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, özel bir ziyarette bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac ile görüştü.

25.11.2019 04:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 04:38Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Kralı Hamed bin İsa, özel bir ziyarette bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac ile görüştü.
Bahreyn resmi ajansının (BNA) haberine göre, İsa ve Serrac'ın görüşmesinde, Libya'daki siyasi ve güvenlik konularına dair son durum, ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Öte yandan UMH'ye ait sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed, ülkesinin Libya'nın istikrarı ve güvenliği için yaptığı çalışmalardan dolayı Serrac'ı takdir ettiğini söyledi.
Serrac, Hamed'e başkent Trablus'a yönelik saldırıların yansımaları hakkında bilgi verdi, terörle ortak mücadele ve koordinenin önemini dile getirdi.
Körfez ülkelerinden birçoğunun Libya'daki darbeci Halife Hafter'i açık desteklediği bilinirken, Bahyren'in uluslararası meşruiyete sahip Trablus'taki UMH Başbakanını Manama'da karşılaması dikkat çekti.

Bahreyn, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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