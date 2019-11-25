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Bahreyn Kralı ile ABD Genelkurmay Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

25.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:10Bahreyn Kralı ile ABD Genelkurmay Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü
Kralı Hamed bin İsa, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bölgesel gelişmeleri görüştü.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed, halihazırda ülkeyi ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Milley'i kabul etti.
İkili, görüşmede bölgesel gelişmeleri ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Milley, Ürdün'de Kral Abdullah ile görüşmüş daha sonra Bahreyn'e gelmişti. ABD Genelkurmay Başkanı'nın Bahreyn ziyaretinin süresi bilinmiyor.
ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan, 7 Kasım'da yapılan açıklamada, bölgesinde deniz trafiğini korumak amacıyla ABD liderliğinde askeri deniz koalisyonu için Bahreyn'de bir komuta merkezinin açıldığı duyurulmuştu.
Dünyadaki petrol tedarikinin neredeyse yarısının yapıldığı güzergah olan Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak, 5. Filonun görevleri arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

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