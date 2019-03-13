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Bahreyn, Mısır ve Lübnan, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.Bahreyn Ulaştırma ve İletişim Bakanı Kemal Ahmed, Bahreyn'in el-Eyyam gazetesinde yer alan açıklamasında, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının tedbir amaçlı kapatıldığını belirtti.Ahmed, Bahreyn'de bu tipte uçak kaydının bulunmadığını, yalnızca bir şirketin daha önce bu tipteki uçakları kullandığını ancak daha sonra şirket tarafından kullanımının durdurulduğunu aktardı.Mısır Havacılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da yaşanan acı kazanın ardından tedbir amaçlı olarak "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, Mısır Hava Yolları Şirketi'nin bu tip uçaklara sahip olmadığını aynı şekilde ülkedeki yerel şirketlerde bu tipte kayıtlı uçak olmadığı ifade edildi.Lübnan Sivil Havacılık İdaresi Müdürü Muhammed Şihabeddin de yayımladığı talimatla Lübnan hava sahasının "Boeing 737 Max" tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.Etiyopya'daki son kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan ve Kosova, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.