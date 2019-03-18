Bahreyn ve ABD'li Yetkililer Askeri İş Birliğini Görüştü

Bahreyn
ve ABD
'li üst düzey askeri yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü. Bahreyn
resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn
Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife bin Ahmed, ABD
Deniz Kuvvetleri Bakan Müsteşarı Thomas B. Modly ve beraberindeki heyetle başkent Manama
'da bir araya geldi. Washington
ile Manama
arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, bu ilişkinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yolları ele alındı. Manama
'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesi, ABD Donanması'nın 5'inci filosuna ev sahipliği yapıyor.
ABD'nin 5'inci filosunun aktivite alanı, Körfez
Bölgesi, Umman Körfezi, Umman Denizi
, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun bazı bölgelerini kapsıyor.
Manama, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: AA