Haberler» Güncel» Haber

Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı şekilde bulunan Bahri kuşu, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

10.08.2019 19:11 Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı şekilde bulunan Bahri kuşu, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Yüksekova'nın Nehil sazlığında havalimanı çalışanları tarafından yaralı bir şekilde bulunan Bahri kuşu, Yüksekova Belediye Veterinerliğine getirildi. Veteriner Hekim Kaçan tarafından 10 gündür tedavi edilen Bahri kuşu, tekrar Nehil sazlığına bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner Hekim Kaçan, "10 gün önce Yüksekova Havalimanı çalışanlarının bize getirmiş olduğu yaralı Bahri kuşunu hemen tedavi altına aldık. Kanatlarından yaralı olan kuşun uçamaz durumda olduğu belliydi. 10 gündür hem belediyeye ait mezbahanede hem de kendi evimde tedavi ettim. Yarası iyice iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım. Bırakır bırakmaz uçmaya başlayan kuş, bizleri de mutlu etti" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   Doğu'da hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
19:32   Validen sürücülere "çikolatalı" uyarı
19:30   Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı
19:30   HAKKARİ Yaralı balıkçıl, tedavi sonrası doğaya bırakıldı
19:25   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Duyarlılıkla kaza sayılarımız çok azaldı"
19:22   Irak'ta 1 ABD askeri öldü
19:22   TSO Meclis Başkanı Ünal'dan bayram mesajı