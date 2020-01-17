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Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulanan Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

17.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:24Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu
Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulanan Bahri Tanrıkulu, Tekvando Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.
Bahri Tanrıkulu, TSYD Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında yıllarca Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, "Gerek olimpiyatlarda gerekse de dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı şeref ve gururla taşıdım. 2020 olimpiyat oyunlarından sonra yapılacak seçimde Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğumu buradan bütün kamuoyuna ve tekvando camiasına açıklıyorum." diye konuştu.
Camianın desteğini beklediğini aktaran Tanrıkulu, "Bugünden başlayarak başkanlığa yakışır şekilde adaylık çalışmalarımı yürüteceğim." ifadesini kullandı.
Bahri Tanrıkulu, 3 kez dünya şampiyonu oldu ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Bahri Tanrıkulu, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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