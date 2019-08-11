Bahriyeliler Kurban Bayramı'nı gemide geçiriyor

Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren bahriyeliler TCG Yavuz Gemisi ile Karadeniz'de görev yapmanın gururunu yaşıyor.



Kurban Bayramı'nda Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yanaşan TCG Yavuz Fırkateyni'nde görevli askerler Türk denizlerinin huzur ve güvenliği için nöbette bekliyor. Ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan ancak vatan nöbetinde olmanın gururunu yaşayan bahriyeliler, kendi aralarında bayramlaştı. Karadeniz'de ki hareketlilikleri saniye saniye izliyor.



Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşamasına rağmen TCG Yavuz Gemisi'nde görev yapmanın gurur verici olduğunu belirten Elektrikçi Uzman Çavuş, tüm ailesinin ve sevdiklerinin bayramını kutladığını söyledi. Elektrikçi Uzman Çavuş duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı; "TCG Yavuz Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Bayramda ailemden, sevdiğimden uzak kalmak tabi ki üzücü. Fakat şarlar ne kadar zor olursa olsun mavi vatan denizimizin yılmaz bekçileri olarak biz de görevimizin başındayız. Ülkemizin çıkar ve menfaatlerini korumak amaçlı buradayız. Görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ben buradan başta şehit ve gazi ailelerimize, aileme, sevdiklerime hayırlı bayramlar diliyorum. Memleketim Mersin Silifke'ye selamlarımı gönderiyorum. TCG Yavuz ailesi olarak güzel Türkiye'mizin bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum."



TCG Yavuz gemisinde görevli Elektronik Astsubay Başçavuş'ta Kurban Bayramı'nı gemide görev yapan arkadaşları ile aile hasretini hissettirmeden kutladığını ifade etti. Türk Milleti'ne kendilerine bu görevi vermesinden dolayı teşekkür eden Elektronik Astsubay Başçavuş şunları dile getirdi; "Kurban Bayramı gibi özel ve müstesna günlerde özellikle yaşlı aile üyelerinden uzak olmak bizi ziyadesiyle üzüyor ancak görev başında olmanın gururu onun doygunluğuyla böyle duyguları bastırıyor. Bunu bir heyecana dönüştürüyoruz. Mavi vatanın her köşesinde, vazife üzerinde olduğumuz her gün bizim için bir bayram günü. Türk Milletine bize görev ve güven emanet ettiği için teşekkür ediyoruz. Gemicilik birbiriyle sıkı ilişkiler kurmayı zorunlu kılan insanlar arasında ki bağı kuvvetli olan bir meslek grubu. Biz burada bir aileyiz. TCG Yavuz ailesi olarak birbirimize ailesi hasretini hissettirmeden bayram gününü yaşamaya çalışıyoruz, gururluyuz."



Ailesini en son 4 ay önce gören TCG Yavuz Gemisi'nde vatani görevini yapan Vardabandra Er ise gemide görev yapan diğer arkadaşları ile hüzünleri ve mutluluklarını birlikte paylaştıklarını söyledi. Vardabandra Er konuşmasında "En son ailemi 4 ay önce ziyaret etmiştim. Bu bayramda annem ve akrabalarım ile beraber geçiremediğim için üzgünüm ama denizcilik mesleğinin böyle zor yanları var. TCG Yavuz Gemisi'nde görev yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tüm silah arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz, ailemizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Hüzünlerimizi mutluluklarımızı beraber paylaşıyoruz. Ailemin ve milletimin bayramını kutluyorum. Bilsinler ki vatan savunmasız değil" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA