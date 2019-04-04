Bahşili Belediye Başkanı Tekin Mazbatasını Aldı

Kaynak: AA

Bahşili Belediye Başkanlığına seçilen Recep Zafer Tekin, mazbatasını aldı.Bir grup partili ile İl Seçim Kuruluna gelen Tekin, Hakim Muhammet Korkmaz'dan mazbatasını aldı.Ardından Bahşili Belediyesine geçen Tekin, burada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.İlk iş olarak makam odasının kapısını söktüren Tekin, seçim öncesi "kimse sekreterlikte beklemeyecek." sözünü verdiklerini, bu nedenle makam odasının kapısını söktürdüğünü söyledi.Vatandaşla arasına kapının dahi giremeyeceğini ifade eden Tekin, "Biz halkımızın hizmetinde ve emrinde olacağız. Dünya liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ın izinde vatandaşa hizmet edeceğiz. Yerinde oturan değil, sokaklarda gezen bir belediye başkanı geliyor." dedi.