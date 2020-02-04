Haberler » Güncel » Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor - Haber

Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi uygulaması başlattı.

04.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:08Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor
'nin ilçesinde belediye şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi uygulaması başlattı.
Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bursa Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 3 midibüsün bakımını yaptırarak, uygulamanın ilk gününde direksiyonun başına geçerek öğrencileri okula götürdü.
Tekin, ilçede Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu ve Barbaros İlkokulundaki öğrencileri ücretsiz taşımaya başladıklarını söyledi.
Şehit ve gazi yakını öğrencileri okullarına ücretsiz taşıdıklarını, diğerlerinden ise cüzi miktar ücret alınacağını ifade eden Tekin, "Çocuklar bizim için çok önemlidir. Onlar bizim geleceğimiz. Gelen güzel tepkilerle ne kadar iyi ve isabetli bir hizmet yaptığımızı anladık. Her şey güzel Bahşılı için." diye konuştu.

Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
4.02.2020 15:55:41