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Bahşılı'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

26.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:22Bahşılı'da
İmam Hatip Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleriyle hazırladığı 20 proje görücüye çıktı.
Kaymakam Ahmet Altun, burada yaptığı açıklamada, bu tür sosyal organizasyonlar sayesinde öğrencilerin ufuklarının açıldığını ve geleceğe daha güvenle bakacaklarını söyledi.
Çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Altun, "Çok güzel projeler gördük. Öğrencilerimizin geleceği için bunlar çok önemli. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından fuara katılan davetliler, stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Bahadır Dülger, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

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