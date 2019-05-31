Bahşılı'da çocuklar iftarda buluştu

Bahşılı
Müftülüğü çocuklar için iftar programı düzenledi.
Bahşılı Yeşil Cami bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, bu güzel mekanda, caminin bahçesinde, minarenin gölgesinde ve gönül sofrasında buluşturan Allah'a teşekkür etti.
Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olmasının yanında gönül köprülerinin kurulduğu bir ay olduğunu vurgulayan Altacı, "Biz de burada siz çocuklarımız ve ailelerinizi gönül sofrasında buluşturduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Gençler sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizler bu ülkenin geleceği, yarınlarımızsınız. Sizler bizim ümidimizsiniz." diye konuştu.
İftara, çok sayıda çocuk katıldı.
Kaynak: AA
Bahşılı
, Güncel