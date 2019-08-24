Bahşılı'da elektrik teli hırsızlığı

Bahşılı
ilçesinde 500 metre uzunluğundaki elektrik teli çalındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi Çamakla mevkisinde Burhan Doğan'a ait mandıraya BEDAŞ yetkililerince elektrik teli döşendi. Ekiplerin alanda bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki elektrik telini alarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalınan 350 kilogram ağırlığındaki telin maddi değerinin 24 bin lira olduğu öğrenildi.