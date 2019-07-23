Bahşılı'da ilkokulda müzik atölyesi kuruldu

Bahşılı
ilçesinde Barbaros İlkokulu'da müzik atölyesi kuruldu.
Okul müdürü Sebahat Gültekin, AA muhabirine, kullanılmayan bir odayı dizayn ederek müzik atölyesine çevirdiklerini söyledi.
Atölyeyi, kendi imkanlarıyla oluşturduklarını ifade eden Gültekin, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tasarı, beceri atölyeleri olarak müzik atölyesini hazırladık. Şimdi öğrencilerimizi bekliyoruz. Barbaros İlkokulu olarak kültür ve sanat alanında atölyemizi hazırladık. Öğrencilerimiz müzik atölyemizde hem enstrüman çalacak hem de müzik teknolojilerini öğrenecek." diye konuştu.