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Bahşılı'da koronavirüs önlemleri

Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

17.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:28
Bahşılı'da koronavirüs önlemleri
Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Dezenfekte çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bakanlıkların bütün genelgelerine ve talimatlarına uyarak yapılması gereken kuralları uyguladıklarını aktardı.
Tekin, "Amacımız, dünyayı kavuran virüs dalgasının hafif atlatılması, vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlıklarının ivedilikle korunmasıdır. Halkımız bizim için çok önemlidir. Halkımızın müracaat etmesi halinde yeni temin ettiğimiz ilaçlama makinesi ile özel araçların ücretsiz dezenfekte edilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Zafer Tekin, Bahşılı, Güncel

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