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Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.

19.10.2019 18:28Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.

Doğanay Mahallesi TOKİ Evleri'ndeki belediyeye ait otobüs durağının camları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı. Polis ekipleri, durağa zarar veren kişileri bulmak için çalışma başlatıp, olay yerinde inceleme yaptı. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, halkın ödediği vergilerle yapılan, yağışlı ve rüzgarlı havalarda yolcuların sığındıkları darağın camlarının kimin ne amaçla kırdığını bilmediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan bu konularda duyarlılık bekliyoruz. Kamu malına zarar vereni gördüklerinde emniyet ya da zabıta ekiplerine bildirsinler.  Zararımız 7 bin TL'yi buluyor. Camı kıranların yakalanması için emniyetin çalışmaları sürüyor" dedi.



Bahşılı, Güncel

Kaynak: DHA

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