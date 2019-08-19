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Bahşılı'da vatandaşlara "ırmağa girmeyin" uyarısı

Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

19.08.2019 21:08 Bahşılı'da vatandaşlara
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Celal Bayar Parkı'nda vatandaşları Kızılırmak'a girmemeleri konusunda uyararak, broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.
Boğulma olaylarından daha çok genç vatandaşların etkilendiğini ifade eden Ergül, bu tür olayları engellemek amacıyla bu yöndeki bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

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