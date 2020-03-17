Bahşılı'da vatandaşların araçları dezenfekte edildi
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri tarafından şahsi araçlar dezenfekte edildi.
17.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:45
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri tarafından şahsi araçlar dezenfekte edildi.
Bahşılı Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, belediyeden yapılan anons ile isteyenlerin araçlarının ücretsiz dezenfekte edileceği duyuruldu. Bunun üzerine çok sayıda araç sahibi ilçe merkezine geldi. Belediyeye bağlı ekipler, burada sırayla araçları dezenfekte etti. Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçede dün cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıldığını söyleyerek, "Dezenfekte çalışmalarına pazartesi günü itibaren başladık. Bugün de vatandaşların özel araçlarını dezenfekte ettik" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bahşılı, Güncel
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