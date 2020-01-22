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Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi.

22.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:46Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi
Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını, taleplerini iletti.
Kaymakam Altun, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını söyledi.
Bütün sorunları dinlediklerini ve ilgili birimleri harekete geçirdiklerini anlatan Atun, "Sorunların devletimize düşen tarafını muhakkak yaparız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler sizler için varız. Sorunlarınıza en kısa zamanda çözümler bulacağız." diye konuştu.

Ahmet Altun, Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

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