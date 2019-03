Bahtiyar: "Ulaşım Planını Hazırlayarak Uygulamaya Geçireceğiz"

Kaynak: İHA

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar , şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs duraklarını ziyaret etti. Minibüsçü esnafıyla ulaşım konusunda konuşan Bahtiyar, Denizli'nin göreve geldikleri andan itibaren ulaşım konusunda nefes alan bir noktaya geleceğini belirtti.Bahtiyar, minibüsçü esnafıyla buluştu ve tek tek durakları ziyaret eden Bahtiyar, minibüs esnafının sorunlarını dinledi. Çözüm önerilerini anlattı. Ulaşım master planını Denizli'de yaşayan ve her an trafiğin içinde olan minibüs, taksi ve otobüs esnaflarının da görüşleri alınarak, ortak akılla hayata geçireceklerini ifade eden Bahtiyar, "Denizli'mizin planlı gelişmesini, gelecek nesillere ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görüyoruz. Her alanda geleceğe dönük planlamayla sürdürülebilir gelişme temel hedeflerimiz arasında. Bu nedenle ulaşım master planını hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz. Ulaşım master planı ile Denizli'mizin hem bugünkü ulaşım modelini hem de gelecekteki gelişmesini öngörülebilir bir plan dahilinde ortak akılla uygulamak istiyoruz" dedi."Trafik sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz"Gerçekleştirilecek projelerle kentin ulaşım sorununa çözüm üreteceklerini dile getiren Bahtiyar, raylı sistem ile Denizli'nin ulaşımda çağ atlayacağını söyledi. Bahtiyar raylı sistemlerin dışında katlı yollar ile Denizli'nin uzun vadeli ulaşım planlamasını gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Denizlimizde, katlı yollarla bir taraftan ulaşım sisteminde alan kazanırken, diğer taraftan uygulanan bölgedeki trafik sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz. Denizli'mizin yıllardır bitmeyen otopark sorununu da teknolojik bölgesel katlı otoparklar projelerini hayata geçirerek çözeceğiz. Bizler göreve başladıktan sonra hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için bütün çalışmaları yapacağız. Kimseyi mağdur etmeden, ümitli yarınları, üreten Denizli'nin kendi kaynakları ile birlikte kuracağız" dedi. - DENİZLİ