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Baiano gözyaşları içinde oyundan çıktı

Gençlerbirliği oyuncusu Fabrício Baiano, Donk müdahelesi sonrasında tedavi için kenara gelmişti. Brezilyalı oyuncu 10. dakikada gözyaşları içinde yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

05.10.2019 20:38

Gençlerbirliği- Galatasaray maçında Ankara temsilcisinin formasını giyen Fabrício Baiano, 8. dakikada Gençlerbirliği hızlı atağında Ryan Donk'un müdahelesi sonrasında sekerek koşusunu yarıda bırakmıştı. Donk bu müdahelesi sonrasında sarı kart görürken oyuncu tedavisi için kenara geldi.

BAIANO GÖZYAŞLARIYLA OYUNDAN ÇIKTI

Baiano, kenarda yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve 10. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı. Brezilya futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Fabrício Baiano sezon başında Marítimo Kulübü'nden kiralanmıştı. Brezilya oyuncu bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 5 maça çıktı.

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Baiano gözyaşları içinde oyundan çıktı

Gençlerbirliği, Galatasaray, Ryan Donk, Ankara, Spor

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